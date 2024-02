Konkubinatspaare sollten diesbezüglich selbst aktiv werden, und zwar während der harmonischen Zeiten: Erstens den Partner in der eigenen PK anmelden – in der Regel wird verlangt, dass man mindestens fünf Jahre zusammenwohnt, bevor der Konkubinatspartner einem Ehepartner gleichgestellt wird. Zweitens in einem Vertrag fair regeln, was passiert, falls man sich trennt Trennung/Todesfall So sorgen unverheiratete Paare vor : Wer zahlt wem wofür wie viel und wie lange?