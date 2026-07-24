Eklatantes Missverhältnis

Nur gerade 2012 (660’000 Franken) und 2017 (170’000 Franken) resultierten Gewinne aus dem Forex-Handel, in den übrigen Jahren von 2012 bis 2021 summierten sich die Verluste auf 12,4 Millionen Franken. Darum könne man auch nicht von normalen Anlaufschwierigkeiten oder einer vorübergehenden Durststrecke reden. Das eklatante Missverhältnis zwischen Gewinn und Verlust qualifiziere die Tätigkeit als bloss private Vermögensverwaltung – und da ist zwar der Gewinn nicht steuerbar, aber andererseits können Verluste auch nicht abgezogen werden.