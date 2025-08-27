Die Behörde muss jedes Dokument eröffnen, das ein Testament sein könnte. Dazu kann auch ein Entwurf zählen.

Nun ist Ihre Gotte verstorben, bevor sie das neue Testament unterschreiben konnte. Wenn mehrere Testamente eröffnet werden, gilt immer das jüngste. Es sei denn, es handelt sich einzig um eine Ergänzung zu einem bestehenden älteren Testament. Somit gilt der eröffnete Entwurf als Testament Ihrer Gotte und verdrängt das alte Testament von 1998.

Partnerinhalte
 
 
 
 
Buchtipp
Testament, Erbschaft
Buchcover Testament, Erbschaft

Allerdings leidet dieser Entwurf unter einem Formmangel. Dies macht das Testament aber nicht nichtig, sondern nur anfechtbar. Sie müssen entscheiden, was Sie tun wollen:

  • Wenn Sie den Entwurf wegen Formmangels innerhalb eines Jahres anfechten, gilt nur noch das alte Testament, und Sie sind Erbin.
  • Tun Sie dies nicht, gilt der Entwurf als Testament, und Sie gehen leer aus – aber Sie respektieren damit den letzten Willen Ihrer Gotte.
Eine Lupe wird vor ein beschriebenes Blatt Papier gehalten auf dem «Testament» geschrieben steht. Die Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten aus dem Beobachter-Beratungszentrum prüfen im «Testament-Check», ob Ihr Letzter Wille gültig, klar und vollständig verfasst ist. Buchen Sie jetzt einen Beratungstermin und erhalten Sie eine Analyse Ihres Vorsorgedokuments.
Checken Sie Ihr Testament
Wollen Sie sicher sein, dass Ihr Letzter Wille gültig, klar und vollständig ist? Im Testament-Check analysieren die Fachleute aus dem Beobachter-Beratungszentrum Ihr Dokument und beraten Sie zu möglichen Änderungen.
Rechtsratgeber
So formulieren Sie Ihr Testament!

Sie sind um Ihre Vorsorge bekümmert und wollen jemanden mit einem Testament begünstigen, wissen aber nicht, wie man dies am besten schriftlich von Hand festhält? Erhalten Sie mit einem Beobachter-Abo verschiedene Beispielvorlagen für ein Mustertestament, egal in welcher Familien- und Lebenssituation Sie sich befinden.

Der Beobachter-Newsletter – wissen, was wichtig ist.

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.

Jetzt gratis abonnieren