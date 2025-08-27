Nun ist Ihre Gotte verstorben, bevor sie das neue Testament unterschreiben konnte. Wenn mehrere Testamente eröffnet werden, gilt immer das jüngste. Es sei denn, es handelt sich einzig um eine Ergänzung zu einem bestehenden älteren Testament. Somit gilt der eröffnete Entwurf als Testament Ihrer Gotte und verdrängt das alte Testament von 1998.