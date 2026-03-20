Sowohl die Regelung in Genf als auch die Vorstösse in Bern und Aargau beschränkten die Annahmepflicht auf das Gastgewerbe. Eine solche Ungleichbehandlung einer Branche sei unverständlich, so der Gastrosuisse-Sprecher. Wenn die Kantone eine Annahmepflicht beschliessen würden, müssten sie auch sicherstellen, dass Bargeld verfügbar sei. «Andernfalls könnte die Annahmepflicht früher oder später mit unverhältnismässigen Kosten verbunden sein.»