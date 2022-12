Bei einer Freizügigkeitsstiftung sieht es punkto Sicherheit etwas anders aus. Die Stiftungen legen das Guthaben bei einer Bank an. Falls die Bank in Konkurs geht, sind maximal 100'000 Franken Vorsorgekapital pro Kunde geschützt. Geht allerdings die Freizügigkeitsstiftung in Konkurs, gibt es keinen Schutz. Der Sicherheitsfonds BVG schützt nur bei maroden Pensionskassen. Dafür gibt es bei der Banklösung mehr Flexibilität. Da es sich meist um hohe Beträge handelt, lohnt sich ein Vergleich.