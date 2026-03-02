Konsumentinnen und Konsumenten könnten sich wehren: Wer Post vom Inkassobüro bekommt, kann einfach den Betrag der Hauptforderung zahlen und den Rest bestreiten (hier finden Sie den Musterbrief). Und wer betrieben wird, kann gegen den Verzugsschaden Rechtsvorschlag erheben. In den allermeisten Fällen ziehen die Inkassobüros die Sache nicht weiter vor Gericht, der Betrag für den Verzugsschaden muss nicht gezahlt werden.