Ausgesteuert – so geht es jetzt weiter
Wer als Arbeitsloser keine Taggelder mehr erhält, gilt als ausgesteuert. Dann muss der Lebensunterhalt mit Eigenkapital oder Sozialhilfe bestritten werden.
Veröffentlicht am 31. März 2026 - 18:32 Uhr
Wenn jemand die Stelle verliert und sich bei einer regionalen Arbeitsvermittlung anmeldet, besteht je nach Alter und Beitragszeit zwischen 9 und 29 Monaten Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung. Wer danach immer noch ohne Job ist, fällt in jenen Status, der bei Betroffenen Existenzängste und viele Fragen hervorruft: «ausgesteuert». Ihnen allen stellt sich die Frage: Wie gehts weiter, was muss ich tun?
Wer ausgesteuert wird und genügend eigenes Vermögen aufweist, muss dieses für den Lebensunterhalt einsetzen. Das vorhandene Kapital soll möglichst lange reichen, deshalb ist eine sorgfältige Planung sinnvoll. Nur wer mittellos ist, hat gemäss Verfassung Anspruch auf Hilfe – im Klartext: Sozialhilfe.
Personen, die nach dem 60. Geburtstag ausgesteuert werden, können seit dem 1. Juli 2021 eine Überbrückungsleistung bis zum ordentlichen Rentenalter beantragen. Welche Voraussetzungen für einen Anspruch gelten, lesen Sie in diesem Beobachter-Ratgeber.
Wichtige Vorkehrungen
Hier in geraffter Form eine Wegleitung, wer nach der Aussteuerung wie vorzugehen hat und wie es mit dem Versicherungsschutz weiterläuft.
Wohneigentum
Es kommt nicht darauf an, wie man sein Vermögen angelegt hat (Aktien, Bankkonto oder Haus): Wohneigentum gehört grundsätzlich zum Vermögen.
Ausgesteuerte ohne Vermögen
Grundsätzlich besteht kein Recht darauf, Wohneigentum zu erhalten. Wenn Sie jedoch in einer zumutbaren Mietwohnung eine höhere Zinsbelastung hätten, brauchen Sie Ihr Haus nicht zwingend zu verkaufen. Handeln Sie stattdessen mit dem Sozialamt eine Vereinbarung aus und schlagen Sie eine Grundpfandsicherheit vor.
Ausgesteuerte mit Vermögen
Haben Sie in eine Liegenschaft investiert und wenig Bares, müssen Sie früher oder später Ihr Eigenkapital verflüssigen. Da die Bank der Aufstockung der Hypothek kaum zustimmt, sollten Sie den Verkauf des Hauses ins Auge fassen. Planen Sie frühzeitig. Es kann dauern, bis ein Käufer gefunden ist.
Vorbezug der AHV-Rente
Die AHV-Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden. Allerdings wird die Rente lebenslang gekürzt. Die maximale Kürzung beträgt 13,6 Prozent. Ausnahme: Bei Frauen der Übergangsgeneration (Jahrgänge 1961 bis 1969) gelten vorteilhaftere Kürzungssätze.
Ausgesteuerte ohne Vermögen
Sie haben nicht die Wahl, ob Sie Sozialhilfe beziehen oder Ihre AHV-Rente vorbeziehen möchten:
- Grundsätzlich verlangen die Behörden einen Vorbezug. Ein solcher Vorbezug führt zwar zu einer lebenslangen Kürzung der Rente, doch mit BVG-Leistungen oder mit Ergänzungsleistungen kann diese Einbusse aufgefangen werden.
- Wenn Sie kurz vor dem Pensionsalter stehen, sollten Sie sich beraten lassen, denn jeder Grundsatz lässt auch Ausnahmen zu. Doch diese müssen im Einzelfall begründet sein.
Ausgesteuerte mit Vermögen
- Vorteil eines Vorbezugs: Sie verfügen schon vor dem AHV-Alter über zusätzliche regelmässige Einkünfte.
- Nachteil eines Vorbezugs: Ihre Altersrente ist um bis zu 13,6 Prozent tiefer als ohne Vorbezug.
Die AHV-Beitragspflicht besteht auch bei Rentenvorbezug weiter bis zum ordentlichen Rentenalter – ausser Ihr Ehepartner zahlt als noch Erwerbstätiger mindestens 1060 Franken an Beiträgen.
AHV-Mindestbeiträge
Fehlende Beitragsjahre können zu Rentenkürzungen führen. Ausgesteuerte müssen sich bei der kantonalen Ausgleichskasse oder der Gemeindezweigstelle als Nichterwerbstätige anmelden.
Ausgesteuerte ohne Vermögen
Wenn Sie die Beitragsrechnung nicht bezahlen können, können Sie als betroffene Person bei der zuständigen Ausgleichskasse ein begründetes Gesuch um Herabsetzung oder Erlass des AHV-Mindestbeitrags einreichen. Denn die Beitragspflicht an sich besteht auch bei Ausgesteuerten.
Ausnahme: Verheiratete Ausgesteuerte müssen keine Beiträge zahlen, wenn ihr Ehepartner erwerbstätig ist und Beiträge in der Höhe von mindestens 1060 Franken entrichtet.
Ausgesteuerte mit Vermögen
Die AHV-Beitragspflicht besteht weiter bis zum ordentlichen Rentenalter. Sie zahlen AHV-Beiträge auf der Grundlage Ihres Vermögens und eines allfälligen Renteneinkommens.
Ausnahme: Verheiratete Ausgesteuerte müssen keine Beiträge zahlen, wenn ihr Ehegatte erwerbstätig ist und Beiträge in der Höhe von mindestens 1060 Franken entrichtet.
2. Säule und Säule 3a
Gelder von Freizügigkeits- oder Vorsorgekonten können fünf Jahre vor Erreichen des AHV-Alters bezogen werden.
Ausgesteuerte ohne Vermögen
Die Leistungen beider Säulen gehen der Sozialhilfe vor. Guthaben sind zusammen mit dem AHV-Vorbezug herauszulösen. Ausgelöstes Geld gilt als liquides Vermögen, das bis zum Vermögensfreibetrag zur Deckung des Lebensunterhalts gebraucht werden muss. Planen Sie den Verzehr wie unter «Wichtige Vorkehrungen» oben beschrieben.
Ausgesteuerte mit Vermögen
Das Kapital aus der Pensionskasse liegt bei Ausgesteuerten meist auf einem Freizügigkeitskonto. Bei einer Auszahlung müssen Sie das ganze Konto auflösen. Dies ist nur nötig, wenn Sie das Geld für den Lebensunterhalt dringend benötigen. Sonst können Sie das Kapital auf dem steuerfreien Konto belassen, bis Sie das Referenzalter erreicht haben, wenn Sie nicht mehr erwerbstätig sind. Lösen Sie das Konto auf, erfolgt eine einmalige Besteuerung. Danach gehört das Geld in Ihr normales Vermögen. Planen Sie den Verzehr wie unter «Wichtige Vorkehrungen» beschrieben.
Haben Sie zusätzlich Vorsorgekonten der Säule 3a, sollten Sie diese in verschiedenen Jahren gestaffelt beziehen. So erfolgt die Besteuerung der Konten separat, das ist günstiger.
Versicherungsschutz nach der Aussteuerung
Unfallversicherung
Der Unfallversicherungsschutz endet 31 Tage nach der Aussteuerung. Innerhalb dieser Frist kann die Deckung durch eine Abredeversicherung bei der Suva um bis zu sechs Monate verlängert werden. Die Prämie dafür beträgt derzeit 65 Franken pro angebrochenen Monat und muss vor Ablauf der 31-tägigen Nachdeckungsfrist einbezahlt sein. Sobald dieser Versicherungsschutz abläuft, muss das Unfallrisiko bei der Krankenkasse versichert werden.
Pensionskasse
Im Rahmen der beruflichen Vorsorge (zweite Säule) sind Arbeitslose gegen die Risiken Invalidität und Tod bei der sogenannten Auffangeinrichtung versichert. Die Deckung endet dort einen Monat nach der letzten Taggeldzahlung, doch können sich Ausgesteuerte freiwillig weiter versichern. Der entsprechende Antrag muss spätestens 90 Tage nach Ende der Taggeldzahlungen bei der Auffangeinrichtung eintreffen.
Kinderzulagen
Neben den Angestellten haben auch die Nichterwerbstätigen Anspruch auf Kinderzulagen. Falls nicht der andere Elternteil Arbeitnehmer ist und die Zulagen über den Arbeitgeber beziehen kann, sollten Sie deshalb nach der Aussteuerung einen Antrag auf Auszahlung stellen. Melden Sie sich dafür bei der kantonalen AHV-Ausgleichskasse Ihres Wohnsitzkantons.
Krankentaggeld
Da Ausgesteuerte kein eigenes Einkommen haben und folglich bei Krankheit kein Lohnausfall entsteht, macht eine Fortführung einer bestehenden Einzel-Krankentaggeldversicherung so oder so meistens keinen Sinn mehr. Klären Sie mit der Versicherung ab, ob dennoch ein Leistungsanspruch besteht und fassen Sie eine allfällige Kündigung auf den nächstmöglichen Zeitpunkt ins Auge.
Prämienverbilligung der obligatorischen Krankenversicherung
Unter Umständen entsteht aufgrund der Aussteuerung ein Anspruch auf Prämienverbilligung. Die Voraussetzungen dafür sind kantonal unterschiedlich festgelegt. Informationen dazu vermitteln die sozialen Dienste am Wohnort oder die kantonale Ausgleichskasse.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Januar 2010 veröffentlicht und wird laufend durch den Beobachter aktualisiert.
Wer Taggelder der Arbeitslosenkasse bezieht, kann dies nur für eine bestimmte Dauer. Wie es nach der Aussteuerung weitergeht, fragen sich viele; ebenso wie es um den Versicherungsschutz steht. Informieren Sie sich als Beobachter-Mitglied, um zu wissen, was auf Sie zukommt.