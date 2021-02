Aber: St. Gallen kündigt ausdrücklich an, dass der Abzug für auswärtige Verpflegung um die Homeoffice-Zeit gekürzt wird. Im Gegenzug können im Prinzip die Homeoffice-Kosten geltend gemacht werden, das heisst: ein Abzug fürs Arbeitszimmer (siehe wie im Fall von Basel-Stadt). Das gilt auch für die Zeit, in der Homeoffice nicht vom Bundesrat, sondern «nur» vom Arbeitgeber verlangt wurde. Theoretisch müsste man für den Abzug ein nur dafür verwendetes eigenes Zimmer haben, aber die St. Galler Steuerverwaltung vertraut hier in der Regel auf Selbstdeklaration. Der Abzug ist aber nur in seltenen Fällen sinnvoll; denn wer ihn geltend macht, verzichtet damit auf die Berufskostenpauschale (hier maximal 2400 Franken) respektive muss Belege für die entstandenen Kosten einreichen. Das wird kaum jemandem gelingen und führt dazu, dass im Kanton St. Gallen die Homeoffice-Beschäftigten steuerlich schlechter fahren als in den anderen Jahren.