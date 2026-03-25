Das Amt geht davon aus, dass Sie selbst in etwa abschätzen, wie hoch Ihr steuerbares Einkommen im laufenden Jahr ausfallen wird. Aufgrund Ihrer eigenen Schätzung müssten Sie dann den mutmasslich geschuldeten Betrag ausrechnen. Wenn Sie wissen, dass Ihr Einkommen viel höher ist als bei der letzten Deklaration, sollten Sie eine neue provisorische Rechnung verlangen. So vermeiden Sie hohe Nachzahlungen und Zinsen. Verdienen Sie viel weniger als im Vorjahr, entlastet eine neue Rechnung Ihr Budget.