⎯ 1 ⎯
Die Steuerrechnung ist immer zu hoch. Aber dagegen kann ich ja nichts machen. Oder?
Falsch! Es stimmt zwar, dass der Staat Geld von uns braucht. Aber je nach Situation kann man etwas gegen eine Steuerrechnung unternehmen.
⎯ 2 ⎯
Zum Beispiel, weil ich mit meinem Lohn kaum über die Runden komme?
Ja, falls man viel weniger verdient oder den Job verloren hat.
Dann ist die provisorische Steuerrechnung zu hoch, weil sie auf der Steuererklärung des Vorjahres basiert.
⎯ 3 ⎯
Was kann ich dann machen?
Bei weniger Lohn vom Steueramt eine neue, tiefere Ratenrechnung verlangen.
Und wenn man gar vorübergehend in einen finanziellen Engpass geraten ist, etwa weil man arbeitslos geworden ist, kann man mit dem Steueramt verhandeln. Und eine längere Zahlungsfrist oder kleinere Raten vorschlagen.
⎯ 4 ⎯
Was, wenn das Amt nicht einverstanden ist?
Klar, es gibt zwar keinen Rechtsanspruch auf solche Zahlungserleichterungen. Aber dem Steueramt ist es meist lieber, man zahlt ratenweise als gar nicht.
Wichtig: Wer eine Abzahlungsvereinbarung unterschreibt, muss sie auch einhalten – sonst flattert unweigerlich die Betreibung ins Haus.
⎯ 5 ⎯
Und wenn es aussichtslos ist, dass ich die Steuerrechnung je bezahlen kann?
Dann kann man ein Steuererlassgesuch stellen und versuchen, die Forderung ein für alle Mal loszuwerden.
Damit ein solches Gesuch erfolgversprechend ist, muss man belegen können, dass man sich dauerhaft in einer finanziellen Notlage befindet. Was das genau heisst, ist nicht in jedem Kanton gleich.
