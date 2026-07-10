Wenn warme Luft steigt und in grosser Höhe auf kalte Luft trifft, bilden sich nach und nach kleine Eiskörner, die durch starke Winde umhergewirbelt werden. Sind diese irgendwann zu schwer, fallen sie als Hagel auf den Boden. Der Schaden, der durch Hagel verursacht wird, bezeichnet man in der Versicherungsbranche als Elementarereignis. Dazu gehören zum Beispiel auch Sturm und Steinschlag.