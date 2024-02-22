Halb so wild, meine Hausratversicherung kommt sowieso dafür auf. Oder?

Die Krux liegt im Detail: Die Hausratversicherung kommt zwar für Schäden durch Einbruch, Beraubung sowie einfachen Diebstahl zu Hause auf. Nicht aber, wenn das Velo am Bahnhof – also ausser Haus – gestohlen wird. Dafür braucht es den zusätzlichen Baustein «einfacher Diebstahl auswärts».