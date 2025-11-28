Wie lang man über die Eltern versichert ist
Sparen Sie Geld, Zeit und Nerven. Das Beobachter-Format «Hesch gwüsst?» zeigt, wie. Diesmal: Wann man eine eigene Haftpflichtversicherung abschliessen muss.
Das Beobachter-Format «Hesch gwüsst?» bietet Gegensteuer zum scheinbar komplizierten (Rechts-)Alltag. Hier erfahren Sie in wenigen Schritten, wie Sie ein Problem lösen oder eine Situation souverän meistern.
Zum Beispiel, wenn Sie nicht wissen, ob Sie eine Haftpflichtversicherung abschliessen müssen.
⎯ 1 ⎯
Wenn ich zu Hause ausziehe, muss ich eine eigene Haftpflichtversicherung abschliessen, oder?
Zuerst einmal: Kompliment fürs Drandenken! Die Versicherung ist zwar nicht obligatorisch, aber sehr empfehlenswert.
Aber nicht immer müssen junge Erwachsene eine eigene abschliessen – selbst wenn sie zu Hause ausziehen.
⎯ 2 ⎯
Wann denn?
Je nach Versicherung – und ihren allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Bei den einen ist mit dem Auszug aus dem Elternhaushalt Schluss, die anderen decken weiter bis zu einem gewissen Alter, bis Ende der Ausbildung oder bis zu einem gewissen Lohn.
⎯ 3 ⎯
Klingt kompliziert. Was muss ich tun?
Ganz einfach: der Haftpflichtversicherung der Eltern melden, dass man auszieht.
Und dann gleich fragen, wie es denn aussieht, unter welchen Umständen die Versicherungsdeckung weiter besteht.
⎯ 4 ⎯
Und wenn nicht?
Dann ist es Zeit, eine eigene Haftpflichtversicherung abzuschliessen.
Am besten Offerten von zwei, drei Versicherungen einholen und vergleichen. Die Deckungssumme sollte mindestens fünf Millionen sein. Weitere Tipps hier.
So viel für heute
Viel Glück!
Wenn Ihnen das geholfen hat, klicken Sie unten auf «Folgen», um über das nächste «Hesch gwüsst?» informiert zu werden.
