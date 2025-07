In den meisten Kantonen gibt es eine kantonale Gebäudeversicherung. In Uri, Obwalden und Schwyz ist die Versicherung zwar auch obligatorisch, aber man muss sich mangels kantonaler Versicherung an eine private Versicherung wenden. Keine obligatorische Versicherung gibt es in Genf, Tessin, Wallis sowie teils in Appenzell Innerrhoden.