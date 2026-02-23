Für Ehepaare werden bisher die beiden Einkommen zusammengezählt (und dafür zu einem tieferen Steuertarif besteuert), weil die Ehepartner als «Wirtschaftsgemeinschaft» zählen – das galt für Konkubinatspaare nicht. Streicht man diese «Ungerechtigkeit», entsteht dafür eine neue: Ein Alleinstehender zahlt dann zwar gleich viel Steuern wie ein Konkubinatspartner oder ein Ehepartner mit dem gleichen Einkommen – er hat aber je nachdem die höheren Ausgaben, weil er allein lebt und die Miete nicht teilen kann; also stimmt der Grundsatz der Besteuerung nach der «wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit» nicht mehr. Um beide Kriterien unter einen Hut zu bringen, müsste jede und jeder individuell angeschaut werden: Das geht aber nicht, weil das Steuerrecht auf nachvollziehbaren und klaren Regeln für alle beruhen muss.

