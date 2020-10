220'000 Frauen und Männer arbeiten in der Schweiz in der Pflege. Cindy Bracchi ist eine davon. Die 44-Jährige zeigt in diesem Artikel ihr Gesicht, weil sie ihren Beruf, der sie krank gemacht hat, liebt. «Mein erstes Burn-out hatte ich vor fünf Jahren. Anspannung und Druck haben sich über Jahre aufgestaut.» Die Schweiz müsse endlich genauer hinschauen, wenn es um Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals gehe.