Entlarvt: Das Monster ist ein Wallaby

Entwarnung gab schon einen Tag nach der Sichtung der «Blick»: «Endlich», titelte die Zeitung – das Tier sei eingefangen und gesund zurück zu seinem Halter im Kanton Luzern gebracht worden. Laut Christian Rapp, dem stellvertretenden Leiter des Grosstier-Rettungsdienstes Schweiz und Liechtenstein, hatte es sich zuvor durch ein kleines Loch in seinem Gehege gezwängt und erholte sich gut von der Betäubung.