Parkuhren als Zielscheiben

Die Deliktsumme beträgt laut Urteil des Strafgerichts 365’000 Franken und damit ein Vielfaches des Betrags, der einen Polizeichef von Richterswil ZH im Jahr 2019 vor Gericht brachte. Dieser hatte 144’000 Franken aus Parkuhren gestohlen und wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Wie Lausbuben stehen die Schweizer Polizisten allerdings im Schatten eines städtischen Mitarbeiters der deutschen Kleinstadt Kempten. Der soll, wie die «Basler Zeitung» berichtet, über eine Million Euro aus Parkuhren abgezweigt haben. Er wurde im November 2025 festgenommen, der Prozess steht noch aus.