Was passiert mit Baslern, Bernerinnen und Aargauern?

Ausserhalb der rhätischen Gemeinschaft sind nicht alle begeistert. Ein solcher Eingriff in den überhitzten Wohnungsmarkt könnte ein problematisches Zeichen setzen, sagte etwa ein Vertreter des Mieterinnen- und Mieterverbands. Da hat er vermutlich nicht unrecht. Denn man male sich aus, was passiert, sollten andere Bevölkerungsgruppen gleiches Recht einfordern und das Beispiel Schule machen. Gut, die 687 Personen mit Heimatkanton Jura, die gemäss einer (nicht mehr ganz taufrischen) Statistik in Zürich leben, liessen sich wohl noch irgendwo gebündelt versorgen. Aber schon bei den 5274 aus Basel-Stadt würde das bedeutend schwieriger. Und erst die 24’385 Bernerinnen und Berner. Oder die 16’625 Leute aus dem Aargau. Allein schon – Achtung, Ironie! – die Dimension der zentralen Autogarage: nicht vorstellbar.