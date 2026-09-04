Drohende Hundehölle wegen fehlender Pee-Mails

Bei Hundepipi hingegen sei gewarnt. Fido und Bello pinkeln nicht einfach, weil sie mal müssen. Sie hinterlassen Pee-Mails. Im Gegensatz zu menschlichen E-Mails enthalten sie wichtige Informationen. Hundepipi verrät den Artgenossen, mit wem sie es zu tun haben, wie der andere gerade drauf ist und ob man ihm an diesem Tag besser aus dem Weg geht. Also all das, was bei E-Mails höchstens zwischen den Zeilen steht.