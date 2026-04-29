In Solothurner Ställen und auf Höfen kommt es immer wieder zu Tierschutzskandalen. Medienbekannt wurden der «Fall Boningen» 2016 (auf einem Hof verenden 17 Kühe und Rinder) und der tragische «Fall Ramiswil» 2025 (120 verwahrloste Hunde müssen eingeschläfert werden). Das Solothurner Veterinäramt hat offensichtlich auch ein Problem mit Nutztieren! Der Schweizer Tierschutz (STS), als dessen Präsident ich amte, hatte die Solothurner Veterinärbehörde nämlich schon vor längerer Zeit auf diesen Hof in Ramiswil hingewiesen. Die vorübergehende behördliche Kontrolltätigkeit wurde indes bald wieder eingestellt – warum eigentlich?