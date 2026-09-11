Post: «Wir sind neutral»

Der Beobachter hat die Post mit der Kritik konfrontiert. «Als bundeseigenes Unternehmen verhält sich die Post politisch neutral», schreibt die Medienstelle in ihrer Antwort. Sie biete ihre physischen und digitalen Werbeflächen allen Geschäftskunden zu gleichen Bedingungen an. Parteien sowie Pro- und Kontra-Komitees würden dabei gleichbehandelt. «Die Werbung für die Ernährungsinitiative ist deshalb auch keine politische Kommunikation der Post, sondern eine gebuchte Werbefläche eines Kunden», so die Post weiter. Um Missverständnisse zu vermeiden, achte man auf eine klare optische Trennung vom eigenen Auftritt – etwa durch den Verzicht auf Post-Gelb sowie eine deutliche Kennzeichnung mit dem Hinweis «Werbung».