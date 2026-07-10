Diese Tricks helfen gegen Hitze im ÖV
Die Beobachter-Redaktion verrät ihre Tricks fürs Pendeln in der Sommerhitze. Und wie gestalten Sie die Fahrt im ÖV erträglicher? Teilen Sie Ihre Tipps in der Kommentarspalte.
Ein Thermometer-Symbol im SBB-Fahrplan zeigt neu Verbindungen an, bei denen einzelne Wagen ohne Klimaanlage verkehren. Die Funktion gibt es jeweils von Juni bis September. Sie soll Fahrgästen mehr Transparenz bieten, wie «20 Minuten» berichtet. Zwar verfügen laut SBB rund 98 Prozent der Personenzüge über eine Klimaanlage. Trotzdem sind ältere Wagen ohne Kühlung noch im Einsatz. Hinzu kommt: Auch bei klimatisierten Zügen fallen täglich Kühlgeräte aus.
Die Tricks der Beobachter-Redaktion
Ob ein Zug ohne Klimaanlage unterwegs ist oder die Kühlung ausfällt: Für viele Pendlerinnen und Pendler werden Zugfahrten im Sommer schnell zur Hitzeschlacht. Doch was hilft wirklich? Wir haben in der Beobachter-Redaktion nach den besten Alltagstipps gefragt.
- Die Sonnenseite meiden: Wer die Wahl hat, setzt sich auf die schattige Seite des Zugs.
- Im Doppelstockzug unten Platz nehmen: Dort ist es oft etwas kühler als im Oberdeck.
- Fächer oder Kühltuch einpacken: Beides braucht kaum Platz und sorgt unterwegs für etwas Abkühlung.
- Ein kleines Handtuch dabeihaben: Gerade bei kurzen Hosen kann es angenehmer sein, es auf den Sitz zu legen.
- Schattenrollos unten lassen: Sie verhindern die direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn möglich ausserhalb der Stosszeiten fahren: Weniger Menschen bedeuten oft auch etwas weniger Hitze.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 30. Juni 2026 veröffentlicht.
Vielleicht haben Sie aber einen Tipp, auf den wir nicht gekommen sind. Wie machen Sie Zugfahrten bei Sommerhitze erträglicher? Schreiben Sie Ihre besten Tricks in die Kommentarspalte.