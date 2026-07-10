Ein Thermometer-Symbol im SBB-Fahrplan zeigt neu Verbindungen an, bei denen einzelne Wagen ohne Klimaanlage verkehren. Die Funktion gibt es jeweils von Juni bis September. Sie soll Fahrgästen mehr Transparenz bieten, wie «20 Minuten» berichtet. Zwar verfügen laut SBB rund 98 Prozent der Personenzüge über eine Klimaanlage. Trotzdem sind ältere Wagen ohne Kühlung noch im Einsatz. Hinzu kommt: Auch bei klimatisierten Zügen fallen täglich Kühlgeräte aus.