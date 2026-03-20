Politische Kampagnen mit einem Budget über 50’000 Franken müssen seit 2022 bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) deklariert werden. Diese habe bis heute keine Meldung von Facts 4 Future erhalten, sagt ein Sprecher zum Beobachter, und selbst unternimmt die EFK ohnehin nichts. Politische Kampagnen müssen von sich aus als solche deklariert werden. Die Meldefrist im Kontext der Abstimmungen über die 10-Millionen-Schweiz läuft noch bis zum 30. April.