Als er im Mai 2024, nach dem Abschluss seiner Sonderschulung, dennoch das Gesuch für eine praktische Ausbildung zum Hofmitarbeiter stellte, lehnte die IV-Stelle Uri dies ab. Die Begründung war formalistisch: Wer einmal eine Rente bezieht, kann Eingliederungsmassnahmen nur dann beanspruchen, wenn diese «rentenwirksam» sind. Das bedeutet, die Ausbildung müsste die Erwerbsfähigkeit so weit steigern, dass die Rente gekürzt oder aufgehoben werden kann. Aber da Florian voraussichtlich nie ein existenzsicherndes Einkommen im ersten Arbeitsmarkt erzielen wird, wollte die IV die Ausbildung nicht bezahlen.