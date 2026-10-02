«Brooklyn», «Florettsilber», «Agate» – alles grau

Wenn aber alle Autos, Hosen und Häuser grau sind, färbt das mit der Zeit ab, und unsere Visagen verblassen ebenfalls zu einem neutralen Grau. Dass das keine erbauliche Entwicklung ist, haben auch die Autobauer gecheckt. Deshalb haben sie für ihr Grau neue Namen erfunden, die die Langeweile kaschieren sollen. Bei BMW etwa heisst ein Grauton «Brooklyn», wie der für seine bunten Graffiti bekannte New Yorker Stadtteil. Graue Audis glänzen in «Florettsilber», und das Grau des Porsche schmückt sich mit dem Begriff «Agate», der einen Edelstein bezeichnet.