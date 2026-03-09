Ihre Meinung zählt – ab in die Kommentarspalte!
Leserinnen und Leser teilen auf Beobachter.ch Erfahrungen, stellen Fragen oder bringen neue Perspektiven ein. Auch unsere Redaktion liest mit und beteiligt sich an der Diskussion. Diese Regeln sollten Sie kennen.
Das Kommentarfeld ist ein wichtiger Teil des Beobachters. Es ergänzt unsere Artikel um Erfahrungen aus dem Alltag unserer Leserinnen und Leser. Viele Menschen haben eigene Erlebnisse zu einem Thema. Andere haben Fragen oder eine andere Sicht auf die Dinge. In der Diskussion kommen diese Stimmen zusammen.
Für uns sind diese Rückmeldungen wertvoll. Immer wieder entstehen aus Diskussionen neue Ideen für Artikel oder weitere Recherchen. Deshalb beteiligt sich unsere Redaktion an diesen Diskussionen.
Wenn Redaktorinnen oder Redaktoren kommentieren, erkennen Sie das an einem verifizierten Häkchen neben dem Namen:
Welche Kommentare werden freigeschaltet?
Bevor ein Kommentar erscheint, wird er von unseren Moderatorinnen und Moderatoren geprüft. Das hilft uns, eine respektvolle und faire Diskussion zu gewährleisten. Wir freuen uns über Kommentare, die dazu beitragen. Zum Beispiel persönliche Erfahrungen, sachliche Meinungen, Ergänzungen zum Thema oder Fragen an die Redaktion und andere Leserinnen und Leser. Besonders interessante Beiträge aus der Community können in Artikeln zitiert werden. Wie beispielsweise Ihre Meinungen zur Individualbesteuerung, zu den Krankenkassenprämien, oder zu den leeren Regalen bei Migros und Coop.
Welche Kommentare werden nicht freigeschaltet?
Nicht freigeschaltet werden Inhalte, die etwa beleidigend, diskriminierend, rassistisch, bedrohlich oder pornografisch sind. Auch persönliche Angriffe, ehrverletzende Aussagen oder Gewalt verherrlichende Beiträge haben keinen Platz. Ebenso werden Kommentare entfernt, die keinen Bezug zum Artikel haben, unsachlich sind oder Werbung enthalten. Zudem kommentieren Leserinnen und Leser beim Beobachter unter ihrem echten Namen. Beiträge werden nur freigeschaltet, wenn ein korrekter Vor- und Nachname angegeben ist. Diese Regel soll zu einer sachlichen und respektvollen Diskussion beitragen. Konten mit unvollständigen Angaben oder Pseudonymen können gesperrt werden, bis der richtige Vor- und Nachname hinterlegt ist. Unsere Kommentarrichtlinien geben einen Überblick, nach welchen Kriterien wir Kommentare prüfen (unter 1.1 «Kommentare bei Artikeln»).
Kommentare bewerten oder melden
Sie können ebenfalls auf Kommentare anderer Leserinnen und Leser reagieren. Beiträge lassen sich liken oder disliken. Wenn ein Kommentar gegen die Regeln verstösst, können Sie ihn melden. Unser Moderationsteam prüft solche Hinweise. Bei Fragen zur Kommentarfunktion können Sie sich per E-Mail an kommentare@beobachter.ch wenden.
Legen Sie los und diskutieren Sie mit
Um kommentieren zu können, melden Sie sich einfach auf Beobachter.ch an. Laden Sie ein Profilbild hoch und aktivieren Sie die E-Mail-Benachrichtigungen. Dann verpassen Sie keine Antwort auf Ihren Kommentar. Also scrollen Sie nach unten und bringen Sie Ihre Perspektive ein. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
- Anmelden
Melden Sie sich auf Beobachter.ch an und öffnen Sie einen Artikel mit Kommentarfunktion.
- Profil öffnen
Scrollen Sie zum Kommentarfeld. Klicken Sie auf den Kreis mit Ihren Initialen neben Ihrem Namen.
- Profilbild wählen (optional)
Öffnen Sie die Einstellungen. Dort können Sie unter «Wählen Sie eine Avatar-Datei» ein Foto hochladen.
- Benachrichtigungen aktivieren (optional)
Im gleichen Bereich können Sie E-Mail-Benachrichtigungen einschalten. Dann werden Sie informiert, wenn jemand auf Ihren Kommentar antwortet.