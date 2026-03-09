Welche Kommentare werden nicht freigeschaltet?

Nicht freigeschaltet werden Inhalte, die etwa beleidigend, diskriminierend, rassistisch, bedrohlich oder pornografisch sind. Auch persönliche Angriffe, ehrverletzende Aussagen oder Gewalt verherrlichende Beiträge haben keinen Platz. Ebenso werden Kommentare entfernt, die keinen Bezug zum Artikel haben, unsachlich sind oder Werbung enthalten. Zudem kommentieren Leserinnen und Leser beim Beobachter unter ihrem echten Namen. Beiträge werden nur freigeschaltet, wenn ein korrekter Vor- und Nachname angegeben ist. Diese Regel soll zu einer sachlichen und respektvollen Diskussion beitragen. Konten mit unvollständigen Angaben oder Pseudonymen können gesperrt werden, bis der richtige Vor- und Nachname hinterlegt ist. Unsere Kommentarrichtlinien geben einen Überblick, nach welchen Kriterien wir Kommentare prüfen (unter 1.1 «Kommentare bei Artikeln»).