In Bern gibts eins auf die Nuss
Visionär und vorbildlich: Bern reguliert Lärm auf der Strasse durch Cashew-Nussschalen. Ein Mittel, das auch gegen F-35-Jets helfen könnte – eine Glosse.
«Kanton testet weltweit ersten Flüsterbelag aus Cashew-Nussschalen.»«Berner Zeitung», 8. September 2026
Ungewöhnliche Zeiten verlangen nach aussergewöhnlichen Lösungen, heisst es. Dennoch kam selbst im irrlichternden Nachrichtenjahr 2026 folgende Schlagzeile aus Bern einigermassen überraschend: «Kanton testet weltweit ersten Flüsterbelag aus Cashew-Nussschalen.»
Das las sich zunächst wie eine Überschrift aus dem Würfelbecher: von allem ein bisschen etwas. Wobei insbesondere der Zusammenhang zwischen Nüssen und Strassenbau zunächst überraschte. Was um alles in der Welt hat eine Strasse mit Nussschalen zu tun?
Nüsse sind in der Regel das, was die Eichhörnchen im Herbst zurücklegen. Wir kennen Nüsse als Apérosnacks und Fettsäurelieferanten. Manchmal schimpfen wir umgangssprachlich auf «dumme Nüsse», oder wir sprechen von «harten Nüssen», die es zu knacken gelte. Selbst von «tauben Nüssen» ist manchmal die Rede.
Und jetzt also Cashew, die Flüsternuss? Es ist offenbar so, dass die Schale der Cashew-Nuss optimal definierte Poren hat. Ausserdem ist sie grobkörnig geformt. Wenn ein SUV im Kanton Bern über so ein Material rollt, dann schlucken die kleinen Löcher in der Oberfläche den Abrolllärm wie Bio-Schalldämpfer. Pssst, Flüsterbelag!
Vielseitig einsetzbar gegen Lärm aller Art
Als Fachmagazin für Botanik weiss man beim Beobachter natürlich, dass Cashews streng genommen gar keine Nüsse sind, sondern Samen einer Steinfrucht. Dessen ungeachtet interpretieren wir Cashews im Strassenbelag aber ohnehin als Grundlage für etwas ganz Grosses.
Denn es ist ja aktuell nicht nur auf Berner Dorfstrassen laut. In Meiringen wehren sich Anwohner schon jetzt gegen den späteren Krach durch Starts der F-35-Jets. In Zürich geben laut spielende Kindergärtler zu reden. In Luzern stören sich manche an den lauten Signalhörnern der Schiffe. Was tun? Baumnüsse gegen Kampfflugzeuge? Haselnüsse gegen Kindergärtler, hust, hust? Die Tröten der Luzerner Pötte könnte man mit ein paar Macadamianüssen regulieren. Danke, Bern.