Denn es ist ja aktuell nicht nur auf Berner Dorfstrassen laut. In Meiringen wehren sich Anwohner schon jetzt gegen den späteren Krach durch Starts der F-35-Jets. In Zürich geben laut spielende Kindergärtler zu reden. In Luzern stören sich manche an den lauten Signalhörnern der Schiffe. Was tun? Baumnüsse gegen Kampfflugzeuge? Haselnüsse gegen Kindergärtler, hust, hust? Die Tröten der Luzerner Pötte könnte man mit ein paar Macadamianüssen regulieren. Danke, Bern.