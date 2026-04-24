So hat unsere Community zuletzt entschieden

Beim letzten «Würdsch?» ging es um die Frage: Würdest du deinen besten Freund oder deine beste Freundin verraten, wenn er oder sie fremdgeht? 272 Leserinnen und Leser haben abgestimmt. 69 Prozent würden nichts sagen, 31 Prozent schon.



«Ich würde natürlich ausführlich mit meiner besten Freundin darüber reden und ihr klarmachen, was ich davon halte. Aber ich würde niemals gegen ihren Willen oder hinter ihrem Rücken mein Wissen weitergeben», schreibt Leserin Domenica Ott. Eine Userin auf unseren Social-Media-Kanälen sieht es anders: «Klar würde ich das sagen! Das ist doch das Hinterletzte. Sonst haben solche Menschen am Ende noch das Gefühl, sie hätten einen Freifahrtschein.» Und wie würdsch du in dieser Situation reagieren? Hier kommst du zum letzten Dilemma.



Hast du selbst ein Dilemma für «Würdsch?». Teile es mit uns – vielleicht hilft dir die Community bei deiner Entscheidung.