Würdsch …
… einen kleinen Parkschaden melden?
Du streifst ein parkiertes Auto. Niemand weit und breit zu sehen. Würdest du es melden oder einfach wegfahren? Genau solche Dilemmata stellen wir bei unserem Format «Würdsch?» vor – und lassen euch entscheiden.
Veröffentlicht am 24. April 2026 - 09:00 Uhr
Du bist mit dem Auto unterwegs und für einen kurzen Moment unaufmerksam. Plötzlich spürst du einen Ruck oder hörst ein leises Geräusch. Sofort ist dir klar, dass etwas passiert ist. Du hältst an, steigst aus und schaust dich um. Am parkierten Auto neben dir entdeckst du einen Kratzer. Ausser dir ist niemand da, weit und breit keine Person in Sicht.
Was jetzt?
Würdest du einen kleinen Parkschaden melden?
So hat unsere Community zuletzt entschieden
Beim letzten «Würdsch?» ging es um die Frage: Würdest du deinen besten Freund oder deine beste Freundin verraten, wenn er oder sie fremdgeht? 272 Leserinnen und Leser haben abgestimmt. 69 Prozent würden nichts sagen, 31 Prozent schon.
«Ich würde natürlich ausführlich mit meiner besten Freundin darüber reden und ihr klarmachen, was ich davon halte. Aber ich würde niemals gegen ihren Willen oder hinter ihrem Rücken mein Wissen weitergeben», schreibt Leserin Domenica Ott. Eine Userin auf unseren Social-Media-Kanälen sieht es anders: «Klar würde ich das sagen! Das ist doch das Hinterletzte. Sonst haben solche Menschen am Ende noch das Gefühl, sie hätten einen Freifahrtschein.» Und wie würdsch du in dieser Situation reagieren? Hier kommst du zum letzten Dilemma.
Hast du selbst ein Dilemma für «Würdsch?». Teile es mit uns – vielleicht hilft dir die Community bei deiner Entscheidung.