Der Himmel leuchtet, es knallt, die Menge schaut nach oben. Für viele gehört ein grosses Feuerwerk zu Anlässen wie Silvester, 1. August oder dem Seenachtfest in Kreuzlingen einfach dazu. Doch während die einen das Spektakel geniessen, wünschen sich andere wohl vor allem eines: dass möglichst schnell wieder Ruhe einkehrt. Feuerwerk sorgt immer wieder für Diskussionen, etwa wegen des Lärms, der Belastung für Tiere und Umwelt oder der Brandgefahr.



Jetzt liegt die Entscheidung bei dir. Stell dir vor, du könntest morgen bestimmen, wie es in der Schweiz weitergeht: Würdsch Feuerwerk schweizweit verbieten?