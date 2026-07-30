Feuerwerksverbot wegen Trockenheit

In fast allen Regionen der Schweiz gilt aufgrund der lang anhaltenden Hitze und Trockenheit ein Feuerverbot. Folglich ist auch das Abbrennen von Feuerwerk praktisch überall verboten. Auch wenn dies für Private gilt, können Gemeinden trotzdem Ausnahmen für Grossfeuerwerke erlauben. Mehr zur aktuellen Waldbrandgefahr lesen Sie in diesem Beobachter-Artikel.