Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) betont die Gefahr, dass solche Kampagnen – über den Fakt hinaus, dass sie falsche Tatsachen verbreiten – das überholte Bild von Betroffenen als hilflose, passive Objekte von Mitleid zementieren. Der Dachverband Artiset kritisiert, dass Menschen mit Downsyndrom auf ihre Behinderung reduziert würden, statt als Menschen mit vielfältigen Fähigkeiten dargestellt zu werden. Das untergrabe das gesellschaftliche Verständnis von Inklusion als Begegnung auf Augenhöhe und widerspreche auch den Grundsätzen der Uno-Behindertenrechtskonvention. «Mit KI lässt sich die Schwelle für einen solchen Betrug technisch und ökonomisch leider stark senken», so eine Artiset-Sprecherin.