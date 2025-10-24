FDP und SVP wollen Sozialhilfemissbrauch verhindern

Die Initiative verlangt, dass der Grundbedarf in der Sozialhilfe für Personen, die länger als zwei Jahre ununterbrochen Leistungen beziehen, pauschal um mindestens fünf Prozent gekürzt wird. Ausnahmen sind für Kinder unter 18 Jahren sowie für Mütter und Väter mit Kindern unter vier Monaten vorgesehen.