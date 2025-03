Domej findet es etwas problematisch, das Schreckgespenst einer Klageindustrie an die Wand zu malen. «Ich denke, es wäre auch nicht verwerflich, wenn es mehr Anwaltskanzleien gäbe, die kompetent die Anliegen der Konsumenten vertreten könnten», sagt sie zum Beobachter. Die Gerichte in der Schweiz seien auch nicht besonders konsumentenfreundlich, in der Realität wären Klagen deshalb auch in Zukunft aufwendig und riskant, auch wenn man mit der Vorlage einiges vereinfachen würde.