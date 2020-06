Seit 1995 ist es in der Schweiz strafbar, jemanden wegen seiner «Rasse, Ethnie oder Religion» zu diskriminieren. Am 9. Februar 2020 haben die Stimmberechtigten diesen Schutz erweitert Mehr Schutz für Schwule, Lesben und Bisexuelle Darum gehts bei der Abstimmung zur Anti-Rassismus-Strafnorm : Es ist in Zukunft verboten, jemanden wegen seiner sexuellen Orientierung herabzuwürdigen. Das neue Diskriminierungsverbot tritt am 1. Juli 2020 in Kraft.



Wer ist neu geschützt?

Alle Personen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem oder mehreren Geschlechtern ist hingegen keine sexuelle Orientierung, deshalb sind etwa Transmenschen nicht explizit geschützt. Die Bundesverfassung verbietet jedoch Diskriminierungen allgemein, insbesondere wegen Geschlecht oder Lebensform. Zudem sind Ehrverletzungen nach wie vor verboten.



Was ist verboten?

Alle öffentlichen Äusserungen und Handlungen, die Betroffene in ihrer Menschenwürde verletzen und Hass schüren. So wäre es nicht erlaubt, «die Homosexuellen» als Gruppe zu beschimpfen, etwa über die sozialen Medien Bundesgerichtsurteil zu Facebook-Like «Man darf seine Meinung immer noch äussern» . Bisher konnten sich nur betroffene Einzelpersonen wehren, zum Beispiel wegen einer Ehrverletzung.

Ebenfalls ist es neu verboten, einer Person wegen ihrer sexuellen Orientierung eine Dienstleistung zu verweigern, sie zum Beispiel nicht in ein Restaurant oder Kino zu lassen. Es droht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.



Was ist mit der Meinungsäusserungsfreiheit?

Sie ist nach wie vor gewährleistet. Das heisst: Man darf weiterhin sachlich seine Meinung kundtun Anti-Rassismus-Strafnorm «Es wird nicht bestraft, was man denkt, sondern was man tut» – auch wenn man sie etwas übertrieben oder provokativ formuliert. Nicht verboten sind Aussagen im privaten Kreis von Familie und Freunden. Die Meinungsäusserungsfreiheit darf allerdings nicht dazu missbraucht werden, gegen bestimmte Personen zu hetzen.