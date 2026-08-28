Auf dem Käse-Schwarzmarkt aufgetaucht?

Der entführte Herr Emmentaler ist kein Einzelfall. 2024 wurde in London Käse im Wert von über 330’000 Franken gestohlen. Auch in Lebensmittelläden ist Käse das Produkt, das am häufigsten geklaut wird. Vier Prozent der globalen Produktion landen laut dem britischen Centre for Retail Research via Schwarzmarkt illegal bei Käseliebhabern. Bei einer Produktion von rund 23 Millionen Tonnen pro Jahr sind das 920’000 Tonnen! Angesichts der enormen Menge Käse muss Meisterdieb Maus in diesem Entführungsfall wohl nicht zu den Tätern gerechnet werden.