Das könnte mein erster Post sein bei W Social. Es bleibt beim Konjunktiv. Denn während Elon Musk in Berlin nicht in den berühmten Nachtclub Berghain reingelassen wurde, worüber wir im Internet herzhaft gelacht haben, stehe ich heute immer noch in der Warteschlange vor W. Im Verlauf der Foto-Authentifizierung stürzte die App mehrfach ab. Die Methode mit der Überprüfung meiner Echtheit durch andere Menschen brach ich nach einer Woche ab, weil nichts geschah. Und meine beiden Reisepässe – ich habe einen deutschen und einen schweizerischen – werden laut App «nicht unterstützt».