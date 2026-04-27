Um die grössten Ungerechtigkeiten in unserem Land zu ermitteln, konnten die Befragten aus einer Liste von vorgegebenen Themen, die in Gesellschaft und Medien kontrovers diskutiert werden, maximal fünf bestimmen. Bei jedem und jeder Zweiten gehört zu dieser Auswahl die Auffassung, ausländische Straftäter würden zu selten ausgeschafft – die Top-Platzierung. Knapp dahinter mit 48 Prozent Nennungen: Die Politik handle eher im Interesse einer starken Wirtschaft, statt die Bedürfnisse der kleinen Leute zu vertreten.
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