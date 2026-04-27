Mit dem Gerechtigkeitsbarometer ermittelt der Beobachter in Kooperation mit Coop Rechtsschutz seit 2024 ein Stimmungsbild, wie fair sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen behandelt fühlen und welche systematischen Ungerechtigkeiten es gibt. Für die aktuelle Erhebung hat das Forschungsinstitut GFS Bern rund 2000 Personen ab 16 Jahren befragt.

Das sind die Resultate der diesjährigen Untersuchung:

Zum Vergleich: Die Resultate der ersten Erhebung 2024: