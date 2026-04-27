Gerechtigkeitsbarometer: Frauen und Männer
Was Frauen belastet, löst bei vielen Männern Achselzucken aus
Gleiche Arbeit verdient gleichen Lohn – da sind sich die meisten noch einig. Doch sobald es um Machtverteilung oder die unbezahlte Arbeit zu Hause geht, sinkt bei den Männern die Bereitschaft zur Veränderung massiv.
«Frauen verdienen weniger als Männer für die gleiche Arbeit»: Diese Aussage empfinden wuchtige 78 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer als unfair. Zwar hat das Thema im Vergleich zu 2024 leicht an emotionaler Brisanz eingebüsst – die maximale Empörung weicht einer eher nüchternen Ablehnung –, doch das moralische Urteil bleibt dasselbe. Und zwar bei beiden Geschlechtern.
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