«Frauen verdienen weniger als Männer für die gleiche Arbeit»: Diese Aussage empfinden wuchtige 78 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer als unfair. Zwar hat das Thema im Vergleich zu 2024 leicht an emotionaler Brisanz eingebüsst – die maximale Empörung weicht einer eher nüchternen Ablehnung –, doch das moralische Urteil bleibt dasselbe. Und zwar bei beiden Geschlechtern.

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