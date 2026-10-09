Wie Männer für den CEO-Look leiden
Faltenfrei wie ein Jugendlicher und eine Kinnpartie wie Superman? Wer schön und mächtig sein will, muss manchmal eben leiden, weiss Beobachter-Kolumnist Mario Güdel.
Schweizer Männer sind eitel. Darum lassen sie sich Gift ins Gesicht spritzen: Gemäss einer aktuellen Studie nutzen 8 Prozent von ihnen Botox, bei den Frauen sind es nur 6 Prozent.
Das Bakteriengift reduziert Falten, indem es Muskeln lähmt. Wenn Ihnen also jemand mit versteinertem Gesichtsausdruck gegenübertritt, sollten Sie das nicht auf sich beziehen – sondern der Person vielsagend zuzwinkern. Allerdings: Sie kann leider nicht zurückzwinkern.
Doch nicht nur Gesichtslähmungen sind beliebt bei Männern. Sie wollen anscheinend auch ein kantiges Kinn, behaupten Schönheitschirurgen. Einer von ihnen versichert, dass 90 Prozent der Chefs bedeutender Firmen markante Kiefer und Kinne hätten. Wie Superman halt, nur ohne das gewagte Polyesterkostüm.
Leiden für den CEO-Look
So ist es ein riesiges Glück, dass der erwähnte Gesichtsklempner eine entsprechende Operation anbietet: ein hufeisenförmiges Silikonimplantat wird unter dem Kinn eingesetzt. Der Werbespruch dazu: «Mit Kinnimplantat aussehen wie ein CEO».
Doch es gibt auch eine sanftere Methode, geloben findige Anbieter: Kautraining mit dem speziellen «Jawline Gum» – «bis zu 15 Mal härter als normaler Kaugummi». Der Werbespruch dazu: «Starke Gesichtszüge in nur 10 Minuten am Tag».
Erstaunlich bei all dem Theater ums Kinn: Man weiss nicht, warum es existiert. Kein Lebewesen ausser dem Menschen hat eines.
Ein Präsident mit Bart?
Immerhin können zumindest Männer die heikle Kinnpartie vor prüfenden Blicken schützen – durch die Unterkieferbehaarung, im Volksmund auch Bart genannt. Diese Methode gewählt hat zum Beispiel der US-Vizepräsident J. D. Vance, im Volksmund auch Babyface genannt.
Es wird spekuliert, dass er Trumps Nachfolger werden möchte. Aber: Seit mehr als hundert Jahren trug kein US-Präsident mehr Bart. Wenn Vance gewählt werden will, muss sein kindliches Kinn also an die Luft. Und unters Messer – um ein Hufeisen zu montieren. Oder aber: Bis zur Wahl sind es noch 767 Tage. Macht 7670 Minuten superharten Kaugummi kauen.