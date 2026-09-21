Die Zürcher Buslinie 83 verbindet den Bahnhof Altstetten mit dem Milchbuck. Für die Passagiere des Busses, der am vergangenen Mittwoch um 14.10 Uhr an der Haltestelle Kappeli abfuhr, war die Reise bereits fünf Minuten später am Albisriederplatz zu Ende. Der Grund war kein technischer Defekt, sondern die Folge eines Personalmangels: Die maximal erlaubte Lenkzeit des Chauffeurs stand kurz vor dem Ablauf. Ein Ersatzfahrer stand nicht bereit.