Das ist passiert an jenem Abend in Zürich: Die Familie will von der Nationalbank zur Seepromenade und muss dazu zwei Tramgleise überqueren. Sie schauen nach links, da steht das Tram Nr. 8. Die Chauffeurin klingelt, um die Leute zu warnen, die Gruppe macht einen Schritt zurück. Doch dann muss sie mitansehen, wie die Gruppe doch weitergeht – obwohl von rechts das Tram Nr. 2 losfährt. «Die Leute sind fadengerade in das Tram reingerannt», wird die Chauffeurin des Trams Nr. 8 später zur Polizei sagen. Trotz Notbremsung kann das Tram Nr. 2 nicht mehr rechtzeitig anhalten.