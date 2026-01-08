Vorfall beim Rückkehrzentrum

Auslöser war ein Einsatz im März 2024 beim Rückkehrzentrum in Urdorf ZH. Die Polizei kontrollierte und verhaftete dort einen Mann, der sich angeblich trotz Wegweisung im Land aufhielt. Seine Begleiterin Anita Brown – der Name ist geändert – war mit dem Vorgehen der Polizisten nicht einverstanden. Sie nahm ihr Mobiltelefon und begann, die Verhaftung zu filmen.