Wäre Ihre Mutter Mieterin, könnte die Privathaftpflichtversicherung die Kosten gegenüber dem Vermieter decken. Geschuldet ist aber nur der Zeitwert einer beschädigten Sache. Massgebend für die Höhe der Entschädigung ist also: Wie alt war die Tür, wie alt war das Schloss? Holzwerkstofftüren haben zum Beispiel eine Lebensdauer von 25 Jahren. Türschlösser sind nach 30 Jahren abgeschrieben.