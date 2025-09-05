Aeschbacher fühlt sich sprichwörtlich vor den Kopf gestossen, wie sie dem Beobachter sagt: «Ich hatte mit meinem Vorstoss einzig das Wohl des Tierspitals und der dort behandelten Tiere im Sinn.» Sie habe sich wie immer seriös mit der Thematik beschäftigt und den Vorstoss mit Tierschutzfachleuten besprochen. «Den Vorwürfen nachzugehen und diese nicht einfach im Raum stehen zu lassen, sehe ich als meine Pflicht an.»