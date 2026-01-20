Die Gewalt eskaliert

Anders als die beiden sich das vorgestellt hatten, fand Puglia nicht auf Anhieb einen Job. Er lebte auf ihre Kosten. Die Beziehung verschlechterte sich. Wie Meier später erzählte, begann ihr Freund immer mehr zu kiffen und wurde zunehmend aggressiv und kontrollierend. Es kam zu ersten Ohrfeigen – und mutmasslich um den Jahreswechsel 2023/2024 zum ersten grossen Zwischenfall.