Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Aargau geht eine Meldung ein. Der Balkon eines Mehrfamilienhauses steht in Flammen. Zwei Männer haben kurz vor Mitternacht gemeinsam Raketen abgefeuert – eine davon hat den Brand verursacht. Das werden die Behörden später ermitteln. Der Sachschaden: fast 870’000 Franken. Personen wurden nicht verletzt.