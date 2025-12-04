Das jährliche Weihnachtsfest im Büro: Die USM-Möbel sind mit glitzernden Girlanden verziert, Mandarinen und Schoggitaler liegen in Pappschalen, Spray-Schneesterne zieren die Fensterfronten.
«Ein Prosit auf ein erfolgreiches Jahr und eine frohe Weihnachtszeit!», ruft die Geschäftsführerin und hebt ihr Weissweinglas. Ein Chor von «Prost!» hallt durch den Raum, die Gläser klirren.
Ein schrilles Pfeifen ertönt, als die Frau vom Marketing das Kabel in die Musikanlage steckt, um ihre Weihnachts-Playlist laufen zu lassen. Der Buchhalter ist schon beim dritten Gin Tonic, als er die Nikolausmütze aufsetzt und als Erster zu tanzen beginnt. An den Kater denkt er natürlich noch nicht.
Partnerinhalte