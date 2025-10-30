«Oftmals haben sie sich vor der Reise in die Schweiz verschuldet und müssen diesen Betrag abbezahlen. So sind sie gar nicht motiviert, mit den Behörden zusammenzuarbeiten», sagt Alexander Ott, Chef der Fremdenpolizei Stadt Bern, gegenüber SRF. Hinzu komme, dass sich viele gar nicht als Opfer sehen, weil sich ihre Lebensumstände im Vergleich zum Herkunftsland verbessert haben.