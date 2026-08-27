Auf dem Papier ist Finn, der eigentlich anders heisst, ein Sorgenkind: Er schwänzt regelmässig die Schule und hält sich nicht an Regeln. Wenig hilfreich dabei ist, dass er ADHS hat und die Medikamente unregelmässig einnimmt. Weil sein Vater im Ausland lebt, kann sich nur seine Mutter um ihn kümmern. Doch sie ist überfordert. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) richtet deswegen eine Beistandschaft ein. Aber Finns Mutter kooperiert nicht, die Beiständin kann kaum helfen.